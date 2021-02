Oana Roman spune de ce nu are regrete după divorțul de Marius…

Dupa ce in urma cu cateva zile, Oana Roman și Marius Elisei și-au anunțat divorțul pe care l-au incheiat in liniște, la notar, acum vedeta vine și spune ca nu are absolut niciun regret dupa desparțirea de Marius Elisei, deși s-a vazut și a declarat și ea ca a fost foarte afectata. Insa, se pare ca o lecție primita de la mama sa o ajuta sa treaca peste destramarea familiei sale.