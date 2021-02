Stiri pe aceeasi tema

- Deși anul trecut nu a fost tocmai unul bun pentru fiica fostului premier Petre Roman, se pare ca in 2021 Oana Roman a decis sa mearga in vacanța. Cu toate acestea ea nu va merge singura, insa nici insoțita de fiica sa sau de Marius Elisei. Cu cine pleaca Oana Roman in vacanța In ciuda […] The post Cu…

- Daca anul 2020 nu s-a terminat tocmai bine pentru Oana Roman, care a fost nevoita sa anunțe separarea de Marius Elisei, iata ca 2021 a inceput cu dreptul pentru vedeta, iar dupa ce a semnat cu Antena Stars pentru emisiunea ”Mamici de pitici, cu lipici”, aceasta a decis sa plece in vacanța! Ea nu va…

- Cu doar cateva zile inainte de trecerea in noul an, Oana Roman a facut un anunț care a zguduit intreaga lume mondena! Ea și Marius Elisei au decis sa se desparta, iar dupa spusele sale in curand vor ajunge și la divorț! Iata ca de de cateva saptamani aceștia nu mai locuiesc impreuna, iar anunțul facut…

- Grea e desparțirea, mai ales dupa șase ani de casnicie, nu-i așa? Ce a aparut pe contul lui Marius Elisei, dupa ce Oana Roman a decis sa plece singura in vacanța? Chiar el a o postat!

- Anul 2021 se anunța promițator pentru Oana Roman. Deși acum pe jumatate, desparțindu-se de soțul ei, Marius Elisei, in plan profesional, totul merge ca pe roate. Vedeta iși va indeplini unul dintre cele mai mari visuri. Fanii ii vor putea urmari din nou evoluția pe micile ecrane din 14 ianuarie. Oana…

- In urma cu cateva zile, internauții au avut un șoc, dupa ce au aflat ca Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit. Anunțul a fost facut chiar de fiica lui Petre Roman. Iata cu cine și-a petrecut vedeta vacanța la munte!

- In prag de sarbatori, Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a precizat ca a facut tot ce s-a putut pentru a ține familia unita. Mai mult, soțul sau a decis sa puna punct mariajului și totodata sa ia cu el și proiectul in care ea s-a implicat…