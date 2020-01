Roxana Diaconescu s-a mutat la Erbil in februarie 2019. Nu a fost o alegere personala, ci a fost motivata de faptul ca organizatia pentru care lucreaza are sediul in acest oras. "Lucrez intr-un ONG local care se ocupa cu ajutorarea sirienilor atat in Irak, dar si in Siria. Suntem localizati in Erbil deoarece este mai usor pentru noi sa accesam Siria din aceasta pozitie", a declarat Roxana, pentru Radio Iasi.

"Este un oras foarte prietenos cu strainii, kurzii-irakieni sunt foarte placuti, nu am intampinat niciun tip de ostilitati de cand suntem aici, nici eu si nici alti colegi de ai…