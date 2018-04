Stiri pe aceeasi tema

- Circulatie rutiera oprita intre Pitesti si Slatina, in urma unui accident intre un tir si o autoutilitara. Cele doua masini s-au ciocnit frontal, iar traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pe DN 65.

- O persoana a decedat si alte opt sunt ranite, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe DN 6, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Bujoreni. A fost activat Planul Rosu de Interventie

- Un grav accident de circulatie s-a produs astazi, 3 aprilie, pe DN 7, pe Dealul Negru in judetul Valcea. Opt persoane, din care doi copii, s-au ales cu rani grave. Pentru unul dintre copii, aflat in stop cardiorespirator a fost solicitat elicopterul SMURD

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

