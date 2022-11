Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit o barca romana de lemn veche de peste 2.000 de ani in Marea Adriatica, langa Sukosan, la o adancime de doar doi metri, a declarat directorul Centrului Internațional de Arheologie Subacvatica din Zadar, Mladen Pesici, scrie Croatian Week . Portul antic roman Barbir, de langa…

- Submarin rusesc, reperat in largul coastei francezeUn submarin rusesc a fost vazut navigand la suprafata in largul coastei Bretania la sfarsitul lunii septembrie si a fost escortat de marina franceza, a informat BFM TV, potrivit Reuters. Evenimentul a fost raportat pe Twitter de marina franceza. Acesta…

- Paza de coasta tunisiana a recuperat trupurile neinsufletite ale 15 migranți, in largul coastei Mahdia, a anunțat joi agenția de presa de stat, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Dupa sapaturi indelungate, arheologii care au folosit un aspirator subacvatic, cu ajutorul caruia au dezgropat cea mai mare parte a cadrului de lemn conservat. O echipa de arheologi a descoperit o nava scufundata in largul coastei Israelului, care conținea oale antice care conțineau ingrediente vechi…

- In colectiile Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebes se pastreaza o spada de bronz veche de circa 3800 de ani, datata in Epoca Bronzului, descoperita in 2004 intr-un cartier al municipiului.

- Un incendiu a izbucnit pe feribotul „Stena Scandica”, care circula intre Ventspils, Letonia și portul suedez Ninshamn. Autoritațile suedeze raporteaza ca incendiul este sub control și viața pasagerilor nu este in pericol. O operatiune majora de salvare este in desfasurare, in largul coastei suedeze,…

- Compania italiana ENI a anunțat ca a descoperit o rezerva importanta de gaze la aproximativ 160 de kilometri in largul coastei Ciprului cu sonda Cronos-1, in Blocul 6, la o adancime a apei de 2.287 de metri, transmite publicația italiana La Stampa, citata de Rador. Blocul este operat de ENI Cipru cu…

- Comoara veche de 6.500 de ani, gasita pe șantierul A3, in mormantul unei femei bogate. Istoric: Aurul abia se descoperise Un tezaur extraordinar, unic in aceasta parte a Europei, alcatuit din 169 de inele din aur, unic in Europa, a fost descoperit intr-un mormant de catre arheologii Muzeului Tarii Crisurilor…