O mie de cereri de angajare la UM Sadu

- Firma SUREXPORT COMPANIA AGRARIA S.L. din regiunea Huelva, localitatea Almonte, Spania ofera 900 locuri de munca in agricultura la recoltare fructelor: capșuni, zmeura, mure și afine. Descriere loc de munca: se lucreaza 6.30 ore/zi (cu pauza de masa o jumatate de ora), in conformitate cu acordul colectiv…

- Directorul economic al CE Turceni, Ionel Mantog, a declarat ca salariile incasate de angajatii SNLO vor creste in perioada urmatoare, treptat, minerii din Societatea Lignitului urmand sa-i prinda "din urma" pe colegii din complexurile energetice. Ace...

- Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave in privinta decontarii orelor de garda de la Spitalul Municipal din Pascani, judetul Iasi. Una dintre nereguli: fostul manager, de profesie ginecolog, si-a decontat 120 de ore de munca continua. Adica cinci zile fara intrerupere.

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu Miercuri, 22 Ianuarie 2020 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str. Luncii

- Directorul de ingrijiri de la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de soțul sau, cu care era in proces de divorț, informeaza Hotnews. Acesta a omorat-o in cabinetul in care femeia lucra.Barbatul a venit in vizita la spital, unde a avut discuții in contradictoriu…

- Președintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, a declarat ca negocierile la noul Contract Colectiv de Munca vor incepe la finele lunii ianuarie. Boza a afirmat ca in ultimii trei ani fondul de salarii al companiei a crescut cu 230 de milioane de lei și a lasat de ințeles ca, in urma negocierilor…

Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu Miercuri, 8 Ianuarie 2020 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str....

Transferul activitații de transport local de persoane din Turda, intre STP Alba Iulia (societatea care a prestat transportul public de persoane din anul 2010) și TUP Turda (noua societate de...