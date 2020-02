O mașină arde lângă gara din Ineu Un autoturism a luat foc in urma cu puțin timp, la ieșirea din orașul Ineu spre Seleuș. Nu se știe cum a luat foc mașina care s-a facut scrum, dar circulația este intrerupta. The post O mașina arde langa gara din Ineu appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

