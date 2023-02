O lume mai predispusă la șocuri. FMI trage alarma: „Gândiți-vă la inimaginabil” Directorul general al FMI a avertizat ca trebuie „sa ne gandim la inimaginabil”, intrucat traim intr-o „lume mai predispusa la șocuri”, afectata de pandemia Covid-19, de invazia Rusiei in Ucraina și de cutremurul recent din Siria și Turcia. „Cu toții trebuie sa ne schimbam mentalitatea pentru a fi mult mai agili și mult mai orientați […] The post O lume mai predispusa la șocuri. FMI trage alarma: "Gandiți-va la inimaginabil" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mohieldin a adaugat ca, dupa impactul initial din urmatoarele cateva luni, investitiile din sectorul public si privat in reconstructie ar putea stimula cresterea PIB-ului in viitor. Numarul victimelor cutremurelor devastatoare produse in Turcia lunea trecuta a depasit 24.000, iar cel al ranitilor 80.000,…

- Compania de securitate cibernetica Bitdefender anunta vineri ca a identificat, imediat dupa cutremurele din Turcia si Siria, campanii umanitare false create cu scopul de a pacali donatorii interesati sa ajute victimele, informeaza Agerpres. In noua campanie, atacatorii pretindeau ca sunt reprezentanti…

- „Va rog sa acceptati profundele mele condoleante pentru pierderea atator vieti si distrugerea pe scara larga provocata de cutremurul puternic din tara dumneavoastra”, a scris Putin in mesajul catre Erdogan. „Suntem pregatiti sa oferim ajutorul necesar in aceasta situatie”, potrivit Rador, care citeaza…

- Doua iahturi de lux detinute de oligarhul rus Dmitri Mazepin, in varsta de 54 de ani, care au fost confiscate in temeiul sanctiunilor Uniunii Europene, au disparut in mod misterios din portul Olbia de pe insula italiana Sardinia, relateaza The Guardian . Mazepin, miliardarul proprietar al Uralchem,…

- Reformele angajate de Viktor Orban nu au fost suficiente: Comisia Europeana se pregateste sa recomande miercuri inghetarea a peste 13 miliarde de euro fonduri europene destinate Ungariei, ca raspuns la problemele de coruptie identificate in aceasta tara, comenteaza AFP. Executivul european a ales in…

- Stocul de rachete cu raza lunga de acțiune al Rusiei este atat de epuizat incat Armata Moscovei a ajuns sa scoata focoasele nucleare de pe rachetele de croaziera mai vechi, pentru a le putea folosi in Ucraina, informeaza stirileprotv.ro .

- Reuters transmite ca rusii si ucrainenii s-au intalnit si au discutat saptamana trecuta in Emiratele Arabe Unite despre o posibila reluare a exporturilor de amoniac contra unui schimb de prizonieri. Sursele Reuters au declarat ca discutiile au fost mediate de statul arab din Golf si nu au inclus Natiunile…