Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de specialisti in dezamorsarea dispozitivelor explozive a Regimentului 307 Infanterie Marina „Heracleea” din orasul Babadag a neutralizat, marti seara, prin detonare, o lovitura inerta de aruncator de grenade descoperita pe plaja de la Marea Neagra din apropiere de satul Sfantu Gheorghe, Delta…

- Potrivit unei informari a Ministerului Apararii Naționale, azi de dimineața, in jurul orei 8.00, a fost observata in largul Marii Negre o mina marina in deriva. Ea se afla la 70 de kilometri de Capu Midia și a fost vazuta de echipajul pescadorului romanesc „Olimpus 1”. Comandantul acestuia a anunțat…