Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii neurochirurgi ai Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. N. Oblu” Iași au reușit sa salveze viața unei fetițe de doar 12 ani din județul Botoșani. Copilul a ajuns in unitatea de primi urgența in stare grava, neurochirurgii descoperind o tumora cerebrala extrem de rara. Tumora cerebrala…

- Viața unei fetițe diagnosticata cu o tumora extrem de rara la cap a fost salvata in ultimul moment de medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Parinții și-au dat seama ca ceva nu este in regula in momentul in care copila de 12 ani a inceput sa aiba dureri de cap grave și probleme de vedere.…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au efectuat o interventie chirurgicala in timpul careia au extirpat o formatiune tumorala rara localizata la nivelul ventriculului III, pacientul fiind o fetita in varsta de 12 ani din judetul Botosani cu foarte bune rezultate la invatatura. Managerul…

- Medicii au reușit sa salveze viața unei fetițe de doar 12 ani, din Botoșani. Copila a ajuns la Urgențe in stare grava, neurochirurgii descoperindu-i astfel o tumora cerebrala extrem de rara.

- O fetita originara din Botosani a fost operata cu succes la Iasi, ea avand o tumora cerebrala extrem de rara. Interventia a avut loc la Spitalul de Neurochirurgie, fetita fiind adusa la aceasta unitate medicala in stare grava. "A ajuns in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Neurochirurgie…

- Aceasta dezvoltase o tumora foarte rara la nivelul trunchiului cerebral și a fost operata de urgența dupa ce a fost adusa cu elicopterul de la Suceava. Minunile se petrec aproape zilnic in spitale, iar inaintea Sfintelor Paști sunt, parca, mai dese și mai demne de remarcat. La numai cateva zile de…

- O tumora chistica ovariana care cantarea 24,38 kilograme a fost extirpata din abdomenul unei femei din Botosani, care a fost diagnosticata cu COVID-19, a declarat, luni, medicul chirurg Iulian Preda de la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, femeia, care…

- Un bebelus de 3,2 kilograme s-a nascut in autospeciala SMURD care o transporta pe mama spre maternitate. Femeia a fost ajutata sa aduca pe lume o fetita chiar de catre paramedici. Copilul avea cordonul ombilical infasurat in jurul gatului, insa comandantul echipajului a reusit sa ii acorde primul ajutor.