O fetiță a murit și alta a fost rănită după ce au fost lovite de o mașină a Poliției O mașina de poliție a accidentat, joi dupa-amiaza, doua fete, in Sectorul 1 al Capitalei. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata joi dupa-amiaza despre un accident in care a fost implicata o autospeciala de poliție, in Sectorul 1. Polițistul aflat la volan, incadrat in anul 2017, a accidentat doua fete care […]

- Un martor la cumplitul accident din Bucuresti, in care doua fetite au fost lovite de o masina de Politie, a povestit in direct la Antena 3 filmul tragediei. Doua fetite au fost lovite de o masina de Politie, intr-un accident grav produs pe strada Laminorului, in Sectorul 1 din Bucuresti.…

