- Tanara de 26 de ani depistata la inceputul acestei saptamani cu COVID-19, vindecata și externata astazi, face noi victime. Cinci noi cazuri au fost confirmate in județul Hunedoara: Caz 104 – Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59 Caz 105 – Copil, 4 ani, contact al…

- Inconștiența dusa la extrem! Cazul fostului ofițer MAI care a infectat, pana in acest moment, opt persoane, se repeta. Un barbat care s-a prezentat la camera de garda a Spitalului Universitar nu le-a spus medicilor ca s-a intors din Israel.

- O femeie de 46 de ani care s-a intors din Munchen, Germania, pe data de 1 martie este al doilea suspect de coronavirus din judetul Buzau, femeia fiind izolata deja intr-un modul special amenajat in curtea Spitalului Judetean Buzau, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii…

- Doua persoane din Simeria, o femeie si un copil, sunt suspecte de infecție cu coronavirus, dupa ce s-au intors din Italia la sfarsitul lunii februarie. Ieri, copilul a avut febra, fiind transportat cu izoleta la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, impreuna cu mama sa. Amandurora li s-au recoltat…

- O femeie de 73 de ani din judetul Buzau, care s-a intors recent din Rimini, Italia, si care prezinta febra si varsaturi, a fost transportata, duminica seara, cu izoleta la spital. Medicii vor face analize pentru a vedea daca este infectata cu COVID-19, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat…

- Alerta la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, Un tanar asistent medical in Germania a ajuns noaptea trecuta la unitatea medicala din Resita cu simptome de coronavirus, anunța radioresita.ro . Se pare ca tanarul ar fi ingrijit o familie cu aceasta boala la clinica in care isi desfasura activitatea…

- O femeie in varsta de 66 de ani a murit la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, din cauza gripei. Este primul caz de deces in Caraș-Severin și al 24-lea la nivel național. Potrivit DSP Caraș-Severin, cu toate ca s-a distribuit un numar mare de vaccinuri antigripale, luni s-a inregistrat un prim…

- O femeie a murit si doi copii au fost raniti, in aceasta seara, dupa ce bustenii dintr-o remorca s-au rasturnat peste autoturismul in care se aflau si care era stationat intr-o parcare din localitatea Lunca de Sus, pe DN 12A, informeaza Agerpres.Femeia era pasagera in dreapta si se afla in masina parcata,…