- Marisa Paloma traverseaza o perioada dificila! Vedeta a devenit mama in urma cu aproximativ doua luni, iar de atunci radiaza de fericire, insa totodata se confrunta și cu probleme in creșterea micuței sale. Ce a pațit frumoasa bruneta in miez de noapte cu fiica ei!

- Ana Maria Mocanu face dezvaluiri șocante, dupa ce i-a fost furata identitatea pe paginile de socializare. Vedeta susține ca persoana care a facut acest lucru ii indemna pe oameni sa inscrie datele personale pentru a participa la un concurs. Artista și-a anunțat fanii despre aceasta problema prin care…

- O femeie care ar fi incercat sa arunce calatorii spre șinele metroului in stația Lujerului a fost prinsa și dusa la Spitalul de Psihiatrie Obregia dupa o mobilizare masiva pe rețelele de socializare. Intamplarea amintește de tragedia de acum 4 ani, cand o tanara de 25 de ani a fost omorata dupa ce a…

- O femeie in varsta de 47 de ani din Marea Britanie a ajuns pe mana oamenilor legii chiar din vina ei, asta imediat dupa ce a vorbit in somn și a dezvaluit ca a furat sume importante de bani din casa unei batrane bolnave. Soțul lui Ruth Fort nu a putut trece cu vederea, astfel ca a denunțat-o in urmatoarele…

- Barbatul se afla in arest la domiciliu, dar autoritatile italiene aprobasera ca acesta sa-si petreaca noaptea de Revelion alaturi de fiul sau. Italianul a incercat sa o ucida si pe mama copilului.

- O bunica in varsta de 53 de ani, din Marea Britanie, a provocat rasul pe retelele de socializare. Totul s-a intamplat din cauza unui pulover de Craciun pe care ea si l-a cumparat, dar fara sa fie atenta la detalii. Atunci cand a ajuns acasa, l-a probat si a ramas surprinsa de ce a vazut. Fiica ei a…

- Femeie din Alba, HARȚUITA de partener pe retelele de socializare: Barbatul a fost REȚINUT de polițiști Femeie din Alba, HARȚUITA de partener pe retelele de socializare: Barbatul a fost REȚINUT de polițiști Polițiștii din Blaj au reținut un barbat, din comuna Mihalț, care a incalcat masurile dispuse…

- Miruna, fiica de 19 ani a lui Sorin Bontea, este indragostita și radiaza de fericire alaturi de iubitul ei. Tanarul a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu ei impreuna, iar relația este oficiala. Fiica juratului de la „Chefi la cuțite” se afla la varsta la care relațiile sunt foarte…