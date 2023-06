O femeie din Blaj a cerut ajutorul poliției, după ce a fost bătută de fostul iubit La data de 15 iunie 2023, o femeie de 47 de ani, din Blaj, a sesizat Poliția Municipiului Blaj, cu privire la faptul ca a fost agresata și amenințata de catre fostul sau partener de viața. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in dupa amiaza zilei de 15 iunie, in contextul unor discuții contradictorii dintre cei doi, barbatul, ar fi devenit violent și ar fi agresat-o pe femeie, ulterior amenințand-o cu alte fapte de violența. Fața de acesta, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada de 5 zile și au intocmit dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 mai 2023, Poliția Orașului Cimpeni a fost sesizata, prin 112, de o femeie de 34 de ani, din Campeni, cu privire la faptul ca fostul ei concubin a incalcat ordinul de protecție.Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca barbatul de 42 de ani, din orașul Campeni, pe numele caruia fusese…

- La data de 18 mai 2023, polițiștii din Aiud, au fost sesizați, de o femeie de 39 de ani, din municipiul Aiud, cu privire la faptul ca fostul soț, un barbat de 45 de ani, din municipiul Aiud, ii creeaza o stare de temere. Din primele date, a rezultat faptul ca femeia, in timp ce se afla pe o strada din…

- In data de 18 mai 2023, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre un barbat, de 39 de ani și o femeie, de 36 de ani, din comuna Valea Lunga, cu privire la faptul ca trei persoane ar fi intrat fara drept in curtea femeii. Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca, trei barbați in varsta…

- La data de 16 mai 2023, polițiștii din Alba Iulia, au fost sesizați, de o femeie de 24 de ani din comuna Jidvei, județul Alba, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de concubinul ei .Din primele date, a rezultat faptul ca, in timp ce se aflau la locuința comuna din municipiul Alba Iulia, in…

- La data de 21 aprilie 2023, Poliția Orașului Zlatna a fost sesizata de catre o femeie de 47 de ani, din orașul Zlatna, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al unor discuții contradictorii,…

- La data de 20 aprilie 2023, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 3 tineri, de 41, 25 și 19 ani, toți comuna Santimbru, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii…

- La data de 15 aprilie 2023, polițiștii din Teiuș au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 28 de ani, din Teiuș, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre concubinul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, barbatul, in varsta…

- La data de 6 aprilie 2023, in jurul orei 03,30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre o femeie de 55 de ani, din municipiul Aiud, cu privire la faptul ca a fost amenințata de catre soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in seara zilei de…