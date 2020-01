O femeie diagnosticată cu gripă pe baza testului rapid a murit O femeie de 90 de ani, diagnosticata cu gripa pe baza testului rapid, a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Sibiu. Pacienta a fost adusa miercuri la spital cu ambulanța și prezenta mai multe afecțiuni, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Sibiu, o femeie in varsta de 90 ani, diagnosticata pozitiv pe baza testului rapid de gripa, a murit, miercuri, in Secția de Anestezie Terapie Intensiva. „Pacienta a fost internata ieri (miercuri-n.r.), dupa ce a fost adusa la Unitatea de Primiri Urgențe cu Serviciul de Ambulanța.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

