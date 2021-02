Stiri pe aceeasi tema

- O batrana in varsta de 71 de ani a decedat in urma unui incendiu izbucnit pe 20 februarie intr-o gospodarie din localitatea Pangarati. Pompierii au stabilit ca flacarile au izbucnit din cauza unei lumanari. “In data de 20 februarie, in jurul orei 19:02, prin apel la 112, Dispeceratul integrat ISU –…

- O batrana in varsta de 79 ani, din localitatea Razboieni, a fost gasita carbonizata in locuinta sa care a fost cuprinsa, sambata seara, de un incendiu. Potrivit ISU Neamt, pompierii voluntari care au sosit primii la locul interventiei au constatat ca incendiul se manifesta la o bucatarie de vara. „In…

- O femeie de aproximativ 79 de ani a fost gasita carbonizata, intr-o casa din comuna Razboieni, județul Neamț, afectata sambata de un incendiu. Potrivit ISU Neamț, pompierii au fost sesizați sambata dupa-amiaza despre producerea unui incendiu la o locuința din comuna Razboieni. La fața…

- Oamenii prezenti la coada au sunat de urgenta la 112. Ajunsi la fata locului, medicii SMURD au resuscitat-o timp de 20 de minute. Din pacate, femeia nu a mai putut fi salvata. Cadrele medicale spun ca femeia a facut un stop cardio-respirator.

- O femeie din Sic a murit dupa ce s-a simțit rau și a fost dusa la spitalul din Gherla, unde a fost ținuta ore in șir in containerul de triaj, iar apoi a fost plimbata pe la spitale. In seara zilei de 10 ianuarie, familia femeii de 76 de ani a chemat un echipaj de ambulanța la Sic, pentru ca aceasta…

- Din primele informații, incidentul s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 23:10. Pompierii au fost instiințati printr-un apel la 112La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD TIM și pompieri voluntari…

- Un barbat a murit si o femeie a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, intr-o casa din localitatea Crangu, judetul Teleorman. Femeia a fost transportata la spital, anunța news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Tragedie in orașul Slobozia. O femeie de 70 de ani a murit, dupa ce locuința sa a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost observat de un trecator, care a reușit sa-l salveze pe proprietarul casei, a chemat ambulanța și pompierii.