Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost agresata, miercuri, de soțul ei pe o strada din Alexandria. Potrivit polițiștilor, aceasta ar fi fost ințepata in picior, iar barbatul a parasit locul faptei, potrivit Mediafax. Potrivit IPJ Teleorman, polițistii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca o femeie…

- O femeie și iubitul ei au fost injunghiați, marți, intr-un bloc din Capitala. Polițiștii il cauta pe autor, suspect fiind un fost prieten al femeii. Poliția Capitalei a primit sesizarea prin 112. Doua...

- Un tanar in varsta de 19 ani, originar din raionul Cahul, a fost reținut de polițiștii Batalionului de patrulare, pentru ca a jefuit o femeie in plina strada. La scurt timp de la comiterea infracțiunii, acesta a fost identificat și reținut.

- O tanara in varsta de 21 de ani a fost injunghiata de iubitul ei. Incidentul s-a petrecut ieri, dupa lasarea intunericului, pe o strada din cartierul Maraști din Cluj-Napoca. ”La data de 11 noiembrie, in jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au…

- Scene șocante s-au derulat, miercuri seara, pe strada Scorțarilor din cartierul clujean Maraști. O tanara de 21 de ani a fost injunghiata de catre concubin, de mai multe ori, in piciorul stang. Totul s-a petrecut sub ochii celor doi copilași minori ai femeii. Agresorul, in varsta de 25 de ani, se afla…

- Dupa ce acum trei luni, tinerii din imagini au agresat o femeie de 56 de ani in plina strada, oamenii legii i-au anunțat astazi in cautare. Totul s-a produs pe 29 iulie, pe strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici, din sectorul Buiucani al capitalei.

- Joi seara, dupa ora 22.00, niste trecatori au sunat la numarul de urgente 112, dupa ce au observat o femeie care era cazuta in mijlocul drumului, in ploaie, pe o strada intunecata, in vecinatatea unui teren viran. Echipaje de Politie si o ambulanta au sosit imediat la fata locului. Medicii au resuscitat-o…