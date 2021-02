O escrocherie plecată din Rusia s-a extins în toată lumea. Mii de români au fost păcăliți O rețea internaționala coordonata din Rusia și Ucraina duce o campanie de escrocare in masa a populației de varsta a treia din Romania: oamenii sunt atrași cu reclame mincinoase postate pe internet, sunt convinși sa renunțe la tratamentele prescrise de medici și sa le inlocuiasca cu suplimente alimentare fantoma, care le pot pune viața in pericol, au descoperit reporterii Recorder . La mijloc este o afacere de zeci de milioane de euro, iar principalele victime sunt pensionarii și alte categorii de persoane neexperimentate in navigarea pe internet și in verificarea informațiilor. Impotriva lor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

