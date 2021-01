Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit luni, 18 ianuarie, a cincea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 87.750 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile…

- Miercuri, 6 ianuarie, dimineața, trei aeronave au livrat a treia tranșa de vaccinuri impotriva Covid-19 pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca și Timișoara. 150.000 de doze au fost transportate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gigi Becali se numara printre cele mai cunoscute figuri publice din Romania, patronul de la FCSB avand un istoric controversat pe scena sportiva și politica autohtona. Totuși, nu mulți cunosc povestea primului milion de dolari facut de miliardarul din Pipera. Libertatea publica in urma cu mai mulți…

- Adi Popa (32 de ani) susține ca a caștigat disputele juridice cu FCSB, dar inca nu a primit banii restanți. CONTEXT: Adi Popa s-a judecat cu FCSB, dupa ce Gigi Becali a decis sa il bage pe fotbalist in șomaj tehnic odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus și pauza impusa fotbalului. „Motoreta”…

- Primul ser anti-COVID-19 de la Pfizer va fi adus, cel mai probabil, direct în Cluj-Napoca și în cele șase centre regionale de vaccinare, scrie ProTv. Pentru ca vaccinul trebuie depozitat la minut 70 de grade Celsius…

- Comisia Europeana a platit marți a treia tranșa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului SURE, catre cinci state membre, se arata intr-un comunicat al Executivul comunitar, precizeaza profit.ro . Astfel, Romania a primit 3 miliarde de euro, Belgia – 2 miliarde…

- Edilul a detaliat ca primaria a contractat in ultimii ani proiecte in valoare de 460 milioane de lei, dar s-a rambursat doar 1 milion de lei, adica o rata de absorbtie de 0,22%. Fritz spune ca in aceasta situatie s-a uitat peste sporurile platite pentru elaborarea proiectelor si a constatat ca din anul…

- Directorul general al Transgaz a incasat anul trecut venituri nete uriase, de 1,292 milioane de lei, adica peste 100.000 de lei (22.000 de euro) pe luna, arata datele analizate de Agerpres. Majoritatea acestor bani vin din indeplinirea unor indicatori de performanta.