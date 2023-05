Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 7-a din play-off va incepe sambata seara, cu meciul Farul - Rapid, va continua duminica seara, cu CFR - CSU Craiova și se va inchide luni, cu FCSB - Sepsi. Deși, teoretic, are parte de cel mai slab adversar, dar și cel mai neatractiv in același timp, FCSB a primit o veste neașteptata in perspectiva…

- Rapid a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-1, in epilogul rundei cu numarul 6 din play-off. Alin Fica (21 de ani), aflat la primul meci ca titular pentru CFR in acest campionat, a izbucnit in lacrimi la final. Alin Fica s-a numarat printre evidențiații din tabara campioanei. Copleșit de emoții, mijlocașul…

- Alexandru Andrași (57 de ani), fost mijlocaș la FC Brașov, Steaua și Rapid, cu peste 200 de meciuri in prima liga, vorbește deschis despre cum patronul Ioan Neculaie a intrat in vestiar și i-a obligat sa piarda un meci cu echipa lui Dumitru Sechelariu - Domnule Andrași, ce faceți?- Implicat in fenomen,…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general de la FCSB, a rabufnit in direct la TV, in legatura cu arbitrajul din meciul de duminica seara cu Rapid, caștigat de giuleșteni cu 1-0. Principalul motiv de nemulțumire al oficialului de la FCSB este iertarea lui Razvan Onea de eliminare dupa o intrare dura,…

- Gigi Becali a primit raspuns din partea clubului Armatei cu privire la solicitarea de a juca pe stadionul Steaua meciurile din finalul play-off-ului, cu CFR și Rapid: "Nu putem onora cererea din doua motive" Mihai Stoica anunța zilele trecute ca FCSB a depus o noua solicitare catre CSA Steaua, ca sa…

- Marcator al unui gol in Farul - Rapid 2-1, extrema Adrian Mazilu atrage atenția echipelor din campionatele tari. La finalul partidei de la Ovidiu, Viorel Moldovan a dezvaluit ca mai multe echipe din Franța l-au cautat pentru a se interesa de situația lui Adrian Mazilu. Adrian Mazilu, in atenția echipelor…