- Anul 2020 a insemnat un al al regresului, odata cu apariția Pandemiei. Aproape 18 milioane de romani au incecat sa traiasca sub auspicul resticțiilor. Mulți au ajuns șomeri, iar alții și-au dus traiul ajuns spre saracie. Aproximativ 6 milioane de romani traiesc sub amenințarea constanta a saraciei…

- Poate te-a cucerit cu rolurile lui pe Netflix, sau poate vocea lui a fost cea care te-a atras, cert este ca Michele Morrone este pachetul complet. Pe 11 martie, el pregatește un concert livestream care va fi difuzat din Sin Studio, Roma, Italia. El va canta melodiile de pe albumul cu care a facut furori…

- Copiii sunt unii dintre cei mai afectați in aceasta perioada. Pandemia le-a schimbat ritmul de creștere. Pe langa faptul ca aproape 250 de mii de copii din toata țara n-au putut sa invețe in ultimele luni fiindca nu au dispozitive electronice necesare ca sa poata asista la cursurile mutate online, pandemia…

- Pandemia a redus drastic numarul zborurilor, iar asta are un efect direct asupra piloților. Multi dintre ei se plang ca si-au pierdut indemanarea si au ajuns sa faca greseli copilaresti la mansa.

- "2020 a fost anul luptei cu COVID-19. Dar 2020 a fost pentru Romania și anul in care am pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenți. Pandemia a intarziat accesul la ingrijiri pentru pacienții cu cancer și acest lucru a fost cu siguranța una dintre cauzele numarului mai…

- Pandemia a lovit multe sectoare economice, dar in special aviația. Multe țari au restricții de circulație, numarul de zboruri s-a redus considerabil, iar turismul aproape ca nu mai exista. Mulți piloți de linie s-au reprofilat pentru a avea un loc de munca.

- Pandemia va impinge la extreme limitele saraciei. Ultima luna din an sta sub semnul unor valuri de avertismente privind o uriașa criza umanitara care se va manifesta in 2021, daca nu se vor lua masuri care sa ii vizeze și pe oameni considerați invizibili, la care planurile de ajutorare nu au ajuns decat…