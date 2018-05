Stiri pe aceeasi tema

- Colectia de arta pe care miliardarul american David Rockefeller si sotia sa Peggy au scos-o la licitatie a fost vanduta pentru 828 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru suma stransa la vanzarea unei colectii private de obiecte de arta, transmite DPA. Aceasta suma record a fost stransa…

- Una dintre cele mai celebre arme din istoria cinematografiei, folosita de Han Solo, personajul din saga "Razboiul stelelor/ Star Wars", evaluata la 300.000 - 500.000 de dolari, va fi scoasa la licitatie pe 23 iunie, la casa Julien’s Auctions din Los Angeles, transmite Reuters.

- Platforma industriala a rafinariei RAFO Onești, care a reintrat in insolvența in toamna anului trecut și are de achitat datorii de peste 330 milioane lei, va fi scoasa la vanzare din nou, pe 27 aprilie 2018. Pretul de pornire este de 50,575 milioane... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cincizeci de usi vechi salvate din legendarul Hotel Chelsea din New York, frecventat de mari nume ale lumii artistice precum Leonard Cohen, Janis Joplin, Andy Warhol, Jimi Hendrix, Bob Dylan si Madonna, au fost vandute la licitatie cu peste 500.000 de dolari, relateaza AFP. …

- Usa camerei in care a locuit Bob Dylan in Chelsea Hotel din New York a fost vanduta la licitatie pentru suma de 100.000 de dolari, potrivit BBC, citat de news.ro. Aceasta este doar una dintre cele 50 de usi ale hotelului unde, de-a lungul anilor, au locuit numeroase staruri, care a fost vanduta la licitatie.

- O vioara a lui Albert Einstein, de care acesta rareori se despartea, a fost vanduta in cadrul unei licitatii la New York pentru suma de 520.000 de dolari. Initial, instrumentul muzical a fost evaluat de catre Casa de licitatii Bonhams la suma de 150 de mii de dolari.

- O chitara care i-a apartinut muzicianului Eric Clapton, avand ca semn distinctiv o arsura de tigara, s-a vandut la licitatie contra sumei de 25.000 de lire sterline, informeaza Press Association. Es...