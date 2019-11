Stiri pe aceeasi tema

- Fiii actorului Pierce Brosnan au fost desemnati ambasadorii Golden Globe 2020, a anuntat Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), relateaza vineri Press Association. Rolul pe care Dylan si Paris, fiii lui Brosnan si ai sotiei sale Keely Shaye Brosnan, il vor avea la Golden Globe…

- Cresterea cererii globale de petrol ar urma sa incetineasca din 2025, in urma imbunatatirii eficientei combustibililor si a folosirii vehiculelor electrice, dar consumul este putin probabil sa se reduca in urmatoarele doua decenii, se arata in raportul "World Energy Outlook" pentru perioada 2019-2040,…

- Biciclistii din Bucuresti participa, duminica, in Piata Universitatii, la protestul „Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Manifestantii vor sa sa atraga atentia soferilor si autoritatilor despre existenta lor in trafic. Protestul are loc in Piata Universitatii. Participantii și-au așezat bicicletele…

- O controversata lucrare de arta semnata de Jeff Koons, dedicata victimelor atacurilor teroriste din Paris din 2015, va fi inaugurata in gradinile de pe Champs-Elysees pe 4 octombrie, potrivit huffingtonpost.fr, citat de agentia de presa Mediafax.

- Cand soțul ei, veșnic șomer, o parasește pentru a inființa, impreuna cu amanta lui, o ferma de crocodili in Kenya, Josephine Cortes se trezește dintr-odata intr-o situație destul de dificila. Mama a doua fete – adolescenta Hortense, frumoasa și sigura de sine, și Zoe, timida și copilaroasa –, este forțata…

- Muzeul Brilei v invit joi 5 septembrie 2019 ora 11 la lansarea crii Frontul de acas Ioan Faltis &ndash Jurnal de Brila 1916 &ndash 1918 autor Gureanu Valeriu Marian în sala mare din Piaa Traian nr.3. Cartea a aprut la Editura Rotipo Iai anul acesta. Este o carte care cuprinde jurnalul lui Ioan…

- Nucile incluse in alimentatie de cel putin doua ori pe saptamana sunt asociate cu scaderea riscului de deces din cauza bolilor cardiovasculare, conform unui studiu prezentat in Paris la congresul Societatii Europene de Cardiologie (SEC) si Congresul Mondial de Cardiologie, relateaza Press Association.…

- Organizatorii unei demonstratii de masa anuntate pentru sambata in Hong Kong au anulat vineri evenimentul in urma arestarii a doi proeminenti activisti pro-democratie, relateaza dpa. Frontul Civil pentru Drepturile Omului a anuntat anularea protestului dupa ce nu a reusit sa castige apelul impotriva…