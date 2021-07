Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Riff 50 – Concert aniversar”, proiect aprobat pe Agenda Culturala 2021 a Consililui Județean Sibiu se va desfasura în zilele de 29 și 30 iulie 2021 la Muzeul Gazelor Naturale din Mediaș. Continua astfel seria de evenimete ce marcheaza o jumatate de secol…

- Dupa ce a pierdut primele doua meciuri la startul finalei NBA, Milwaukee Bucks a invins-o de patru ori la rand pe Phoenix Suns. Ultima oara, decisiv, azi-noapte: 105-98, la Milwaukee. Dupa fix 50 de ani, Milwaukee Bucks e din nou in varf, cea mai buna echipa din NBA. ...

- Timp de aproximativ jumatate de secol, versurile publicate ale piesei „Thunder Road”, inclusiv pe site-ul oficial al lui Bruce Springsteen, au aratat ca rochia lui Mary „waves” (saluta, n.r.) si nu „sways” (se leagana). Indiferent de cum canta el versurile, in scris, chiar si pe vinilul original,…

- Recent, in cadrul Festivalului de film de la Cannes, Comisia a lansat o campanie de sensibilizare pentru a promova diversitatea și incluziunea in industria cinematografica și a mass-media de știri. Campania este, de asemenea, menita sa evidențieze egalitatea de gen și rolul femeilor in acest sector.…

- Mutat pe Internet pentru un an, din cauza pandemiei, festivalul de orga intitulat Organ Nights se reia in acest an cu concerte in fiecare weekend. Tehnica utilizata anul trecut este pastrata, astfel ca iubitorii genului vor putea urmari in continuare spectacolele pe Internet

- O poza a fost postata pe un grup de Facebook, ilustrând Clujul anilor `60. Zona din poza este cea a actualei Piețe „Lucian Blaga”, pe atunci cunoscuta sub numele de „Piața Pacii”. Lucrari la actuala…

- Angajații unei librarii din Indiana au avut parte de o surpriza cand au deschis un pachet din New Mexico: o carte a fost returnata dupa 52 de ani de cand a fost imprumutata, potrivit www.upi.com. Reprezentanții librariei au scris pe Facebook ca volumul “Little Men”, scris de Louisa May Alcott, a venit…

- La trei decenii de cand nu se mai comercializeaza si o jumatate de secol de cand se produceau, televizorul Diamant revine pe piata. Acesta este relansat sub umbrela Horizon, brandul companiei Network One Distribution (NOD), care va relansa si frigiderele Fram.