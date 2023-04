O barcă cu 12 persoane s-a răsturnat în râul Mureș. Patru persoane sunt date dispărute O barca cu 12 persoane s-a rasturnat in raul Mureș. Patru persoane sunt date disparute, iar acum salvatorii fac eforturi disperate pentru a le gasi. Din fericire, opt persoane au fost recuperate din apele raului Mureș, insa patru oameni sunt disparuți și exista șanse minime ca aceștia sa fie in viața. O barca cu 12 persoane s-a rasturnat in raul Mureș ”O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures , duminica seara, iar pompierii au intervenit pentru salvarea acestora. Opt persoane au fost gasite, insa alte patru sunt inca disparute. Pompierii din Arad au sosit in sprijinul colegilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

