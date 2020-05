O asistenta medicala in varsta de 27 de ani din Targu Carbunești a decedat, vineri, dupa ce a nascut prin cezariana la Spitalul Județean de Urgența Craiova, noteaza cotidianul craiovean Gazeta de Sud.Copilul a murit la naștere, iar mama in secția de terapie intensiva, dupa ce a fost reoperata. ”Mama a fost reoperata, nu știu ce s-a intamplat. A murit in timpul nopții, la AȚI. Am informat Medicina Legala pentru necropsie și, in paralel, a fost sesizata și poliția. In urma anchetei și a rezultatelor necropsiei, vom vedea ce masuri luam la nivelul spitalului, daca e cazul sa sesizam Colegiul Medicilor,…