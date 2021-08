Stiri pe aceeasi tema

- Nu este vorba despre sanatate și nici nu a fost, ,,valul 4 al nevaccinaților” e doar o mantra gangurita de oficialii noștri in efortul de a-l imita pe arafatul american, dr. Fauci. ,,Romania este in pragul unui val patru al pandemiei, care va fi inevitabil și care va readuce restricții”, declara pentru…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat astazi, 4 august 2021, recepția la terminarea lucrarilor și pentru brațul nordic (legatura cu Piatra Neamț) al variantei ocolitoare a municipiului Bacau. Concomitent, circulația a fost deschisa și pe acest tronson, dupa ce precedentele…

- Antonio Gatti a inceput ca producator de confecții grele pentru marile branduri din Europa inainte de a face haine la comanda. In urma experienței dobandite, au realizat ca pot oferi produse la un standard inalt și pentru clienții din Romania sub brandul propriu. Primele vanzari s-au realizat prin intermediul…

- SANITAS București se opune practicilor noi ce se vor a fi instituite in Romania și care folosesc dezinformarea și necunoașterea legii pentru a discrimina o categorie profesionala esențiala. “Organizația noastra va lupta cu toate armele legale pentru a impiedica obligarea vaccinarii, mascata prin testarea…

- Romania nu a reușit niciodata sa devina o țara industriala; ea a fost și inca ramane o țara profund agrara, mai ales acum, dupa ce industria construita de Ceaușescu a fost pusa la pamant ca sa nu mai concureze produsele importate. Manualele de istorie nu o spun, dar țara asta, daca mai exista, se intampla…

- Clinica Medical Service din Bacau, prima clinica de medicina estetica privata din Romania, care acum face parte din rețeaua naționala Cronos Med, ambele fondate de medicul bacauan Constantin Stan, a marcat, joi, 8 iulie, aniversarea a 30 de ani de la inființare. La eveniment au participat, alaturi de…

- Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania pe anul 2020, alcatuit din: Razvan Voncu (presedinte), Daniel Cristea-Enache, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihaieș, Angelo Mitchievici și Vasile Spiridon (membri), a decernat Premiile Uniunii Scriitorilor din Romania pentru…

- Direcția Silvica Bacau a postat imagini foarte frumoase cu o ursoaica cu trei pui intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Targu Ocna din cadrul Direcției Silvice Bacau. Romania are una dintre cele mai dezvoltate populații de urs din Uniunea Europeana, la noi in țara urșii avand habitatul in zona…