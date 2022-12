Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 10,44% in primele zece luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 58.276 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 9.464 (plus 9,94% fata de ianuarie-octombrie 2021) si in judetele Cluj – 2.755 (plus 22,44%), Constanta – 2.559 (plus 9,83%) si Timis – 2.540 (plus 6,01%). La polul opus, cele mai putine radieri au fost consemnate in judetele Calarasi – 481 (in crestere cu 5,25% fata de primele zece luni…