Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2020 a scazut cu 27,13% fata de perioada similara din 2019, ajungand la 2.216, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). In luna februarie 2020 si-au suspendat activitatea 1.023 societati. Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in ianuarie-februarie 2020 erau din Bucuresti, respectiv 183 (in scadere cu 37,76% fata de aceeasi perioada din 2019), Capitala fiind urmata de judetele Cluj, cu 106 firme suspendate (in scadere cu 26,29), Bihor -100 (minus 36,71%) si Iasi -…