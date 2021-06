Numai doi dintre agresorii activistului buzoian au primit arest preventiv

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana face verificari interne cu privire la felul in care a fost facuta interventia de catre politisti in cazul barbatulul agresat in trafic. Controalele vor fi facute prin specialitii de la Directia de Control Intern ai Politiei Romane pentru a fi stabilit daca politistii respectivi au actionat…

- Scene cu adevarat șocante s-au produs ieri seara, pe raza comunei Cernatești, in trafic, de DJ 203 K, unde mai mulți indivizi au incercat a se razbune pe un buzoian, autointitulat activistul buzoian. Barbatul a fost urmarit, blocat in trafic, apoi batut de fața cu Poliția, de trei indivizi care i-au…

- A inceput Campionatul Național de motociclism viteza al Romaniei 2021, iar primele doua etape au fost organizate de clubul sportiv Lupo Racing Timiș la sfarșitul saptamanii trecute, pe circuitul Navak din Serbia, un traseu de trei kilometri, situat la 40 km de Belgrad. Concursul a contat și pentru prima…

- Performanta de exceptie pentru sportul buzoian! Ovidiu Ionescu s-a calificat duminica seara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, in proba de simplu a intrecerilor de tenis de masa. Sportivul buzoian a obtinut aceasta performanta uriasa in urma turneului european de calificare care a avut…

- In urma verificarilor pana in acest moment in cazul agresiunii produsa pe strada Granicerilor din Baia Mare in seara zilei de 07 aprilie a.c., s-a stabilit faptul ca altercația a inceput intre persoana vatamata, in calitate de conducator auto, și un tanar care, in calitate de pieton, s-a apropiat de…

- Decizie laudabila a unui judecator buzoian. Magistratul a admis plangerea contravenționala a unui barbat și a anulat suspendarea permisului de conducere al acestuia, pe motiv ca șoferul sancționat de polițiști a fost in stare de necesitate, dat fiind ca aflase ca fiica lui este diagnosticata cu COVID…