Nu s-a lăsat oprit decât cu roțile sparte BUCHIN – Polițiștii carașeni s-au vazut din nou nevoiți sa foloseasca dispozitivul de oprire forțata, in cazul unui reșițen de 25 de ani care nu s-a lasat oprit cu una, cu doua. Totul s-a intamplat sambata noaptea, in jurul orei 2.50, cand „polițiștii carașeni au oprit pe DN 6, in localitatea Buchin, un autoturism al carui conducator auto a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar al polițiștilor mehedințeni“! Intrucat tanarul nu s-a conformat somațiilor legale ale polițiștilor din județul vecin, aceștia au pornit in urmarirea tanarului, din Mehadia pana in Buchin, unde a fost oprit forțat, prin… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

