”Nu mai calcă în sat cu trotineta”: Un telefon spart, motivul pentru care un minor din Alba a fost șantajat de un coleg de școală ”Nu mai calca in sat cu trotineta”: Un telefon spart, motivul pentru care un minor din Alba a fost șantajat de un coleg de școala Procurorii și polițiștii din Sebeș au hotarat sa ierte un minor de 16 ani, din Alba care a șantajat un coleg de școala. Totul a pornit de la un conflict in curtea Școlii Gimnaziale din Drașov și a culminat cu o intalnire intre cei doi, in parcul din localitate. Faptele s-au petrecut in data de […] Citește ”Nu mai calca in sat cu trotineta”: Un telefon spart, motivul pentru care un minor din Alba a fost șantajat de un coleg de școala in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

