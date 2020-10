Nu mai arunca sîmburii măslinelor! Sînt o adevărată minune Probabil ca nu știați, dar simburii maslinelor sint o adevarata minune pentru organism. Iata cum ii poți consuma. Maslinele consumate cu tot cu simburi regleaza tractul digestiv, in timp ce pudra de masline favorizeaza eliminarea toxinelor, susțin specialiștii, iar ceaiul te ajuta in cazul glicemiei crescute. Pudra de masline te scapa de problemele digestive. Adauga praful intr-un pahar cu apa ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- ”Jefuirea Romei” din 1527, cand a fost inființata Garda Elvețiana, amintește de pericolul ”jefuirii sufletului” la care sunt expuși mulți tineri din zilele noastre: a spus papa Francisc primind vineri, 2 octombrie 2020, noile Garzi Elvețiene Pontificale. Audiența a fost prilejuita de ceremonia depunerii…

- Cum ne protejam de coronavirus? Nu doar purtand masca, spune acad. prof. dr. Adrian Restian, un cercetator roman renumit. Specialistul a dezvaluit, la Medika TV, ca adevarata bariera impotriva noului coronavirus este, de fapt, sistemul nostru imunitar. Așa ca, ar trebui sa avem grija sa il consolidam…

- Soferul unui autoturism Renault Symbol a izbit si trantit pe asfalt o femeie care traversa strada. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Primaverii. Dupa cum se poate vedea din clip, initial, soferul a oprit pentru a permite trecerea unor persoane, dar ulterior din neatentie a accelerat si a lovit un…

- Thomas Tuchel, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, a laudat "calitatea jucatorilor si determinarea, un amestec cu care au meritat sa castige" meciul cu RB Leipzig (3-0), marti seara, la Lisabona, si care le-a adus calificarea in finala Ligii Campionilor la fotbal, informeaza AFP. "Este…

- Un barbat care a fost parasit de sotie, nevoit sa creasca singur noua copii, a amenintat, sambata, ca se arunca de pe acoperisul Primariei Nocrich, de unde a fost convins sa coboare de catre negociatorul trimis de la Politie, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Gușa il intreaba pe Rareș Bogdan daca PNL-ul ii va retrage sprijinul politic lui Nicușor Dan, in cazul in care se va dovedi ca acesta din urma este implicat in Mafia imobiliara din Capitala. Cozmin Gușa susține ca „tatal unui consilier general al USR (impus pe lista chiar de catre Nicușor Dan!), care…

- Descopera noi utilizari ale zatului de cafea si cum sa il intrebuintezi pentru a face minuni in casa! Adauga-l in pamintul de la flori Puteti folosi zatul de la cafea pe post de ingrasamint. Nu arunca zatul care ti-a ramas in ceasca, adauga-l la pamintul de la flori. Alunga melcii din gradina Daca aveti…

- Dacia, Renault și Nissan trec printr-un moment dificil, dupa ce fostul lor lider da de pamant cu cifrele de afaceri. Chiar daca acuzațiile vin din partea lui Carlos Ghosn, acuzat la randul sau de fapte ilicite, declarațiile au destul de multa greutate. Dacia, umilita public de fostul director Omul de…