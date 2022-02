Nu faceţi ca mine! Ce se întâmplă dacă lași ușa descuiată Nu, chiar nu faceti ca mine! Sunt, din multe puncte de vedere, asa nu! Las usa de la intrare descuiata, in crucea noptii, toate luminile aprinse, desi eu plec de acasa, calculatorul pornit, cu tot, cu muzica pe care o ascult, televizorul in functiune, masina de spalat in priza, oala cu ciorba, pe foc, si tot asa. Si astea de plec pentru mai putin ori pentru mai mult timp, de acasa. Sigur, e bine, ca pot speria – toate astea, galagia, lumina, miscarea, fumul de la oala arsa – vreun potential hot. Dar nu d-aia, ca sa spun drept, le las cum am zis. Nu stiu de ce fac asa. Pur si simplu… Sau pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

