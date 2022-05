Stiri pe aceeasi tema

- Katalin Novak, presedinta Ungariei, a fost prezenta sambata, 21 mai, la Alba Iulia, la evenimentele dedciate saratoririi a 400 de ani de la infiintarea colegiului reformat, de catre principele Gabriel Bethlen.

- Presedintele Ungariei, Novak Katalin, a dezvelit sambata, la Alba Iulia, alaturi de episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, Kato Bela, si primarul municipiului, Gabriel Plesa, o statuie a principelui Gabriel Bethlen, la implinirea a 400 de ani de la infiintarea Colegiului Academic, una dintre cele…

- Katalin Novak: maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei si a Romaniei decat pastrandu-si identitatea Presedintele Ungariei, Novak Katalin, susține ca maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei si a Romaniei decat pastrandu-si identitatea. Ea a…

- Presedintele Ungariei a vorbit la Lopadea Noua despre sfintirea, in cursul zilei de vineri, a zece biserici in zece localitati diferite. Ea a subliniat: nu este o intamplare faptul ca, in timp de razboi sau in timpul devastarii ideologice, bisericile sunt primele care sunt distruse, deoarece se stie…

- Președinta Ungariei, Novak Katalin, se afla in vizita in Cluj. Ea s-a intalnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. „Astazi (vineri – n.r.) l-am cunoscut pe Kelemen Hunor, președintele UDMR, viceprim-ministrul Romaniei. In calitate de Președinte al Republicii, consider o prioritate reprezentarea intregii…

- Prezentatorii emisiunii„RoVentura – Țara-n Bucate" pare ca s-au indragostit de Transilvania noastra iubita și au decis sa mai ramana pe meleagurile noastre. Astfel, dupa incursiunea pe care au avut-o chiar in inima Transilvaniei, in Tirgu Mureș, au decis sa iși continue drumul pe Valea Tarnavelor și…

- Maghiarii care traiesc in Transilvania sau peste hotarele Ungariei aproba politicile nationale lansate de guvernul Ungariei in ultimul deceniu, lucru confirmat de voturile exprimate in strainatate, a declarat Hunor Kelemen, presedintele UDMR, cotidianului ungar Magyar Nemzet. Potrivit editiei de marti…