- Novak Djokovici a castigat turneul Australian Open pentru a zecea oara, dupa ce l-a invins, duminica, pe Rod Laver Arena, pe Stefanos Tsitsipas, si l-a egalat pe spaniolul Rafael Nadal la numarul de titluri de grand slam-uri: 22. Djokovici, cap de serie numarul 4 si locul 5 mondial, s-a impus, cu scorul…

- Stefanos Tsitsipas va juca pentru primul sau titlu de Grand Slam și pentru locul 1 in clasamentul ATP, dupa ce și-a asigurat locul in finala Australian Open cu o victorie in fața rusului Karen Khachanov.

- Stefanos Tsitsipas a avut nevoie de patru incercari, dar a reușit pana la urma sa se califice in finala de la Australian Open. Karen Khachanov (20 ATP) s-a agațat de șansa sa și a caștigat un set dupa ce a salvat doua mingi de meci, dar grecul s-a trezit la timp și a inchis partida de pe Rod Laver Arena,…