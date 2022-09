Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Decizia Moscovei de a mobiliza noi voluntari nu a impresionat prea mult Kievul. Continua reactiile internationale care condamna discursul amenintator al lui Vladimir Putin. Șefa Comisiei Europene cere noi sancțiuni impotriva R

- Razboi in Ucraina, ziua 195. Consilierul președintelui Volodimir Zelenski i-a sfatuit pe locuitorii din Crimeea sa pregateasca provizii și adaposturile aeriene deoarece armata ucraineana face planuri pentru o contraofensiva in teritoriul ocupat de ruși.

- Luni a inceput un eveniment care putuse fi prezis demult, iar Alexei Arestovici, in special, l-a prezis: frontul rus de langa Herson se destrama. Trupele ucrainene nu au lansat o ofensiva pe scara larga. Acest lucru este foarte important de ințeles.

- Forțele rusești pun „intregul continent in pericol” prin utilizarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, Zaporojie, ca baza militara, a declarat ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba.

- Marii producatori de bunuri de lux isi continua ascensiunea, compensand incetinirea vanzarilor in China cu cresteri in Europa si SUA, intr-un sector unde isi permit sa majoreze preturile fara sa piarda din clienti, neafectati de situatia economica mondiala incerta, transmite Reuters. Fii la…

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Un conflict inghetat intre Ucraina si Rusia va insemna un razboi sangeros mai tarziu, iar infrangerea Moscovei este singura modalitate de a pune punctul pe „i” in aceasta istorie, sustine Mihailo Podoleak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, care face parte din echipa de negociatori…

- Cetațeanul britanic Paul Urey, capturat in aprilie de forțele pro-ruse in estul Ucrainei in cadrul unei misiuni umanitare, a murit in detenție la 10 iulie, au anunțat, vineri, autoritațile separatiste. „In ciuda gravitații infracțiunilor (sale), Paul Urey primea asistența medicala adecvata. In ciuda…