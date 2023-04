Nova Apaserv anunță că remedierea avariei survenite la Stația de tratare a apei Ștefănești sunt întârziate de ninsoare Nova Apaserv anunța ca remedierea avariei survenite la Stația de tratare a apei Ștefanești sunt intarziate de ninsoare Nova Apaserv anunța ca remedierea defecțiunilor tehnice survenite la postul TRAFO al Stației de tratare a apei Ștefanești sunt intarziate din cauza condițiilor meteo care s-au agravat ceea ce face ca circulația rutiera sa fie blocata, iar echipele de intervenție sunt in imposibilitate de a interveni pentru remedierea situației. Afectați de lipsa apei sunt in […] Citește Nova Apaserv anunța ca remedierea avariei survenite la Stația de tratare a apei Ștefanești sunt intarziate de… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

