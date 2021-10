Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Kristen Stewart, prezenta joi la premiera dramei ''Spencer'', proiectata in cadrul Festivalului de Film de la Londra, a declarat ca este entuziasmata sa o intruchipeze pe printesa Diana in fata publicului britanic, informeaza Reuters, arata Agerpres. Vedeta, in varsta de…

- Cladirea fostului apartament londonez al printesei Diana a primit miercuri o placa albastra, in amintirea acesteia, informeaza DPA. Printesa a locuit la Coleherne Court 60, un apartament dintr-o cladire situata foarte aproape de popularul King's Road din Chelsea, cand s-a stabilit in capitala…

- Scotland Yard a confirmat miercuri decizia de a nu deschide o ancheta penala pentru un interviu șocant acordat în 1995 de prințesa Diana unui jurnalist de la BBC, Martin Bashir, ale carui metode „înșelatoare” au fost denunțate într-un raport independent, potrivit AFP. Poliția…

- Ținutele pe care prințesa Diana le purta in anii ’80 și ’90 sunt inca vii in prezent. Deși timpul a schimbat multe lucruri, unele dintre trucurile pe care le-a folosit prințesa de Wales apar și acum in dulapurile vedetelor de astazi. Stiliștii au comparat look-urile lui Lady Di cu ținutele... The post…

- Primele imagini din al cincilea sezon „The Crown” cu Elizabeth Debicki in rolul printesei Diana si Dominic West ca printul Charles au fost lansate de Netflix. Debicki este cunoscuta din „Tenet” si „Guardians of the Galaxy Vol. 2”, iar West din „Mona Lisa Smile”, „The Affair” si „The Pursuit of... The…

- O felie de tort de la nunta lui Charles și a prințesei Diana a fost vanduta la licitatie cu suma de 1.850 de lire sterline, miercuri, la peste 40 de ani de la momentul in care printului si printesa de Wales s-au casatorit. Nunta a avut loc in 1981, iar felia de tort a fost pastrata de atunci intr-o…

- O felie de tort de la nunta printului si printesei de Wales a fost vanduta la licitatie cu suma de 1.850 de lire sterline (2.831 de euro), miercuri, la peste 40 de ani de la momentul in care Charles si Diana s-au casatorit, informeaza DPA/PA Media. Felia cu glazura si baza din martipan cantareste in…

- Cel de-al doilea sezon al serialului de ficțiune ”Adela - Adevar și eliberare”, produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1!...