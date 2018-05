Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei SUA, Mike Pompeo, s-a angajat miercuri sa obtina "fara intarziere desfiintarea programului nord-coreean de arme de distrugere in masa", apreciind ca Statele Unite se afla in fata unei "sanse fara precedent de a schimba cursul istoriei", relateaza AFP, Reuters si dpa. "Ne aflam…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Pompeo, inca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson la conducerea…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPA Pompeo, inca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele…

- Oficiali ai Departamentului american de Stat nu l-au insotit pe directorul CIA, Mike Pompeo, la Phenian, in weekendul de Paste, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a precizat joi o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Intrebata daca cineva din departament l-a insotit pe Pompeo,…

- Oficiali ai Departamentului american de Stat nu l-au insotit pe directorul CIA, Mike Pompeo, la Phenian, in weekendul de Paste, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a precizat joi o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Intrebata daca cineva din departament l-a insotit…

- Ales de presedintele american Donald Trump pentru a deveni viitorul sau secretar de stat, seful CIA, Mike Pompeo, se confrunta cu o serie de dificultati in a obtine aprobarea indispensabila din partea Senatului SUA pentru numirea sa, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Comisia pentru afaceri…

- Trump promite sa sprijine Japonia in cazul japonezilor rapiți de Coreea de Nord pentru a fi folosiți in scopul instruirii spionilor. In cadrul unei intalniri intre președintele american și premierul japonezi Shinzo Abe, in Florida, Trump a promis sa ajute Tokyo sa repatrieze cetatenii japonezi rapiti…

- Intalnirea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un pare din ce in ce mai sigura. In mare secret, șeful CIA și viitorul Secretar de stat american, Mike Pompeo, a fost la Phenian.