Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi pe Adrian Zuckerman la ora 13.00, la Palatul Cotroceni. Noul ambasador agreat al Statelor Unite la Bucuresti isi va prezenta scrisorile de acreditare. De la ora 16.00, Adrian Zuckerman are, la Palatul Victoria, o intrevedere cu premierul…

- Președintele Klaus Iohannis il va primi, marți la Palatul Cotroceni, pe noul ambasador al SUA Adrian Zuckerman cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare, informeaza Administrația Prezidențiala.Potrivit agendei președintelui Klaus Iohannis, marți la ora 13:00, va avea loc primirea ambasadorului…

- Klaus Iohannis a convocat pentru marți, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, informeaza Administrația Prezidențiala.”Pe ordinea de zi a ședinței se afla subiectul referitor la propunerile de buget pentru anul 2020 ale instituțiilor cu atribuții in domeniul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE.

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile. "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE. Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, va fi primit, vineri, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in vizita de ramas-bun, potrivit agendei MAE. In data de 21 septembrie 2015, Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA in Romania. Anterior, a…

- Guvernul susține intarirea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Cele doua…