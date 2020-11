Stiri pe aceeasi tema

- Politia neozeelandeza a revizuit joi la 22 de morti bilantul oficial al eruptiei vulcanului White Island (Insula Alba) din 2019 dupa decesul unui cetatean german in varsta de 64 de ani, informeaza AFP si DPA, potrivit AGERPRES. Horst Westenfelder a murit la data de 2 iulie din cauza complicatiilor…

- Un teribil accident a avut loc marți pe o autostrada din Germania, unde un VW Sharan in care erau doi romani a circulat cu viteza pe contrasens și a lovit un Audi, scrie cotidianul bavarez Munchner Merkur, in ediția sa online. Patru oameni au murit in total, sute de salvatori au intervenit la locul…

- Bilanțul incendiului de la secția de Terapie intensiva din cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț se ridica la 10 morți și 7 raniți, intre care medicul de garda care a incercat sa iși salveze pacienții.

- Bilantul atacului terorist de luni seara, din Viena, se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, a declarat ministrul autriac de Interne. Karl Nehammer a precizat ca poliția a efectuat 14 arestari, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Bilantul atacului de luni asupra Universitatii din Kabul a crescut la cel putin 35 de morti, majoritatea dintre ei studenti, au afirmat marti doua surse guvernamentale. Potrivit surselor citate de Reuters, circa 50 de persoane au fost ranite in atac, care a fost revendicat de gruparea extremista islamista…

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Sunt cel puțin doi morti si cinci raniți, potrivit Radio Canada, preluat de Mediafax. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01:00.

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. Angajații Inspectoratului General al Poliției au monitorizat pe parcursul zilei de ieri desfașurarea evenimentelor prilejuite de hramurile care au avut loc in 163 de localitați din 33 de raioane, dintre acestea și doua municipii. Oamenii legii susțin ca toate acțiunile…

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus din Spania a ajuns luni la 748.266, crescand cu 31.785 fața de numarul total raportat vineri, arata datele Ministerului Sanatații.Numarul total de morți a ajuns la 31.411, de la 31.232, potrivit romania-actualitati.ro. Citește și: Mesaj devastator…