Parlamentul din Noua Zeelanda a fost laudat la nivel mondial pentru trecerea aproape unanima a „istoricei” Zero Carbon Act, care are drept scop combaterea crizei climatice globale prin reducerea emisiilor nete de carbon la zero și reducerea drastica a poluarii cu metan pana in 2050. Condus de guvernul de stanga al premierului Jacinda Ardern, proiectul... Read More Post-ul Noua Zeelanda a caștigat respectul mondial pentru ca va reduce emisiile de carbon la zero pana in 2050 apare prima data in TaBu .