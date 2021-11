Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca va propune țarilor UE sa suspende zborurile catre regiunea Africii de Sud din cauza apariției unei noi variante a virusului COVID-19. „Comisia va propune, in stransa cooperare cu statele membre, activarea planului de urgența pentru…

- "Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata in Israel. Este vorba de o persoana revenita din Malawi", a afirmat ministerul, exprimand temeri cu privire la alte doua posibile cazuri ce ar putea fi confirmate la persoane revenite din strainatate. In prezent, acestea se afla plasate…

- Noua varianta, denumita B.1.1.529, a fost indentificata pentru prima data in Botswana, dupa care alte cazuri de infectare au fost confirmate in Africa de Sud. Cercetatorii care au analizat-o au constatat ca aceasta poata ”un numar extrem de mare” de mutații care ar putea ajuta virusul sa ocoleasca protecția…

- O noua varianta a coronavirusului cu o ”constelație” de mutații a fost identificata in Botswana și Africa de Sud, transmite Sky news. Opiniile specialiștilor privitor la noua varianta sunt imparțite. Specialiștii fac cercetari pentru a se lamuri daca anticorpii existenți ar reacționa bine la noua varianta,…

- A fost identificata o noua tulpina a coronavirusului ucigaș, cu peste 30 de mutatii. |Specialiștii cred ca a aparut in Botswana și pare a fi cea mai contagioasa versiune a virusului de pana acum. Pana in acest moment au fost confirmate 10 cazuri de infectare cu noua tulpina, denumita B.1.1.529, dar…

- Israelul a identificat pe teritoriul sau un prim caz al subvariantei Delta a coronavirusului, care circula deja in mai multe tari europene, a anuntat Ministerul Sanatatii, citat miercuri de AFP. „Varianta AY4.2, care a fost descoperita in mai multe tari europene, a fost identificata in Israel”, a declarat…

- "Ma astept ca luna octombrie sa fie foarte intensa, iar lucrurile sa inceapa sa se aseze si sa intram din noiembrie. Nu cred ca este foarte important cand avem varful sau daca avem un singur varf, ori cand apare platoul, important este sa ajungem sa avem o scadere, sa ajungem la o scadere a numarului…