- DSP Alba a transmis intr-un comunicat de presa urmatoarele: ”in urma dispoziției, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul Pentru Situații de Urgența, Direcția de Sanatate Publica Alba, avertizeaza cetațenii care vin din zonele afectate de coronavirus, precum și rudele acestora care domiciliaza…

- Doar doi pacienti cu coronavirus ar putea fi internati si tratati in judetul Cluj. Doua saloane a cate o persoana fiecare sunt pregatite la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. Saptamana aceasta, sunt asteptate peste 2.000 de persoane din Italia pe aeroportul din oras, plus mii de persoane…

- Un avion cu peste 130 de persoane, din Italia, a aterizat, in noaptea de duminica spre luni, la Craiova, pasagerii fiind examinati de medici si primind un chestionar. Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a declarat ca nu exista nicio persoana contaminata cu coronavirus. "Am…

- Cel puțin 132 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus a anunțat, șeful Agenției de Protecție Civila, Angelo Borreli, intr-o conferința de presa duminica, potrivit CNN. Autoritațile italiene fac eforturi sa gaseasca pacientul zero. Din cei 132 infectați, 26 sunt in terapie intensiva, doi…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau a emis un comunicat de presa in care face precizari cu referire la moldovenii stabiliți in nordul Italiei, acolo unde s-a declanșat un focar de coronavirus.

- Directorul general al Spitalului Clinic de Boli Infectioase, Stela Halichidis, a declarat ca in unitatea medicala sunt internate multe persoane bolnave de gripa, dar niciuna care sa prezinte suspiciuni de infectare cu noul tip de coronavirus."Avem in Constanta 4 persoane din Sri Lanka ce lucreaza aici…

- UPDATE, 8 februarie, ora 13:30 – Probele pacientei de 33 de ani din Suceava, internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, sunt negative pentru gripa și noul coronavirus. In aceste conditii, medicii de la unitatea medicala ieseana au decis ca se impune un tratament de specialitate pentru viroza,…

- Avionul in care se afla femeia a aterizat pe aeroportul din Cluj, informeaza Realitatea PLUS.Aeronava se deplasa pe direcția Varșovia-Cluj. Toți pasagerii care se aflau in avion au fost verificați.In prezent, tanara a fost internata la secția de Boli Infecțioase, in Cluj.Vom reveni cu amanunte.