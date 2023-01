Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii americani au intervenit sambata seara in urma unui schimb de focuri de arma in Monterey Park, un oraș statul american California, soldat cu mai multe victime, relateaza Los Angeles Times , citand o sursa din cadrul forțelor de ordine, Reuters și BBC . Impușcaturile au avut loc dupa ora locala…

- Incidentul a avut loc in Monterey Park, situat la aproximativ 13 km de Los Angeles. Nu se știe daca este vorba despre una sau mai multe persoane care au deschis focul asupra mulțimii adunate pentru a celebra Anul Nou Chinezesc. Autoritațile nu au raportat morți, dar se pare ca ar fi mai multe persoane…

- Șase persoane, printre care un bebeluș de șase luni și mama sa in varsta de 17 ani, au fost ucise prin impuscare luni dimineața, intr-un orasel din California, a anunțat șeriful local, care suspecteaza un atac legat de o banda, informeaza Hotnews. „Nu credem ca a fost un act de violența intamplator”,…

- O fetița in varsta de șapte ani s-a ales cu rani care ii pun viața in pericol dupa ce ea și alte cinci persoane, inclusiv un alt copil, au fost ranite sambata (14 ianuarie) in apropierea unei biserici din Londra, unde avea loc o inmormantare, a anunțat poliția britanica. Detectivii au declarat ca fetița…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 13 au fost ranite dupa ce o masina a accelerat si a intrat in pietoni, miercuri seara, intr-o intersectie aglomerata din Guangzhou, metropola din sudul Chinei, relateaza CNN.Videoclipurile care circula pe retelele sociale si care au fost geolocalizate de…

- Un barbat inarmat a intrat intr-un club de noapte din Colorado, Statele Unite, și a inceput sa traga in plin, in cei prezenți acolo. Poliția a anunțat un bilanț provizoriu de 5 persoane decedate și alte 18 grav ranite. Politia a fost anuntata telefonic sambata, chiar inainte de miezul noptii, despre…

- Poarta Procurorului General interimar, Ion Munteanu, a fost vandalizata cu vopsea galbena, de catre un grup de tineri. Incidentul s-a produs ieri dimineața. Tinerii au aruncat cu vopsea galbena in poarta, fiind stropita și mașina, parcata in apropiere. Poliția a reușit sa rețina 5 persoane. Alte circumstanțe…