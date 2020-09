Noua colecție Moschino: Spectacol cu marionete la Milano Ați vazut vreodata la Saptamana modei din Milano o colecție prezentata nu de manechine adevarate, ci de marionete cu sfoara? Jeremy Scott, directorul creativ al casei de moda Moschino, a prezentat colecția pentru primavara/vara a anului 2021 intr-un mod foarte neașteptat, creand nu numai papuși model, ci și spectatori. Din... The post Noua colecție Moschino: Spectacol cu marionete la Milano appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

