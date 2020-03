Nouă bolnavi de coronavirus în România. Autoritățile spun că situația este sub control Pe lista celor infectați cu COVID-19 s-au adaugat, in ultimele ore, doi barbați și o adolescența de 16 ani. Chiar daca numarul pacienților este in creștere, autoritațile ne transmit ca au situația sub control. Boala a aparut pana acum doar la persoane care s-au intors din Italia ori au intrat in contact cu ele. Un barbat din Olt – de pilda – a calatorit in același autocar cu pacientul de 71 de ani din Suceava, confirmat zilele trecute cu coronavirus, iar adolescenta de 16 ani invața in aceeași școala cu baiatul din Timișoara care ar fi luat boala de la unchiul sau. Barbatul din Olt a calatorit… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

- Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Acesta se afla in izolare la domiciliu inca din 26 februarie.S-a intors din Italia recent, din Bergamo.Dupa ce a anunțat ca are febra și o stare proasta, s-a decis internarea la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.Acesta este al doilea caz…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- Autoritațile au confirmat al optulea caz de infecție cu coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul se afla in acest moment in izolare la…

- Autoritațile nu iși permit, insa, sa se relaxeze. Se pregatesc pentru situația in care numarul bolnavilor va crește, așa cum s-a intamplat și in alte țari europene. In aceste condiții, se fac achiziții de materiale, iar spitalele trebuie sa pregateasca paturile de terapie intensiva. Pana acum, opt romani…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și Alexandru Rafila, seful Laboratorului Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, susțin o declarație de presa despre cazurile de coronavirus din Romania. Libertatea va transmite in direct declarațiile, precum și in format livetext:…

- Femeia din Timisoara care este internata de vineri cu coronavirus la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara se simte bine, dar inca este infectata. Cei doi soti care s-au prezentat la unitatea medicala acuzand febra si tuse nu au coronavirus, dar vor ramane izolati la domiciliu. Autoritatile…

- Teama de o eventuala contaminare cu noul coronavirus a cuprins intreaga țara. 3 persoane din Galați au fost internate azi-noapte la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au anunțat ca se simt rau. Autoritațile sanitare le-au recoltat probe și aștepta rezultatele analizelor.

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…