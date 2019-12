Nota patru la purtare

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnaziala nr. 1 din Targu Ocna, unde zilele trecute a fost inaugurat un teren sintetic de sport! La acest eveniment au fost prezenți Nuțu Costache (viceprimarul orașului Targu Ocna), Aurelian Ciubotaru (city – managerul acestui oraș), Mara…

- Aducțiunea de apa a Bacaului a cedat din nou. Era previzibila o astfel de avarie? Se putea face ceva pentru a se preintampina astfel de probleme? Cand va fi gata rezerva de apa? Este vreo legatura intre recentele probleme de la Valea Uzului și aceasta avarie? La aceste intrebari și la altele raspunde…

- Printr-o moblizare deosebita a personalului S.C. CRAB S.A., s-a lucrat toata noaptea, iar la aceasta ora ne aflam in etapa finala de remediere a avariei: finalizarea sudurilor la tronsoanele de oțel intercalate. Estimam finalizarea remedierii in jurul orei 14.00, dupa care vom iniția procedura de umplere…

- Joi, in jurul orei 12.30, s-a produs o avarie pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacau, pe tronsonul nereabilitat (care are 23 de km și o vechime de 30 de ani), in zona localitații Valea Budului. Anunțul a fost facut de Compania Regionala de Apa. Imediat, la fața locului s-au deplasat echipele…

- Update In aceasta seara a fost finalizata golirea tronsonului. Echipele CRAB lucreaza la remedierea conductei. Pentru vineri, 13 septembrie 2019 programul de furnizare a apei potabile in Municipiul Bacau, este in intervalul orar 06.00-09.00 și 17.00-20.00. ……………. In data de 12.09.2019, in jurul orei…

- Avand in vedere faptul ca, in data de 12.09.2019, in jurul orei 12.30, s-a produs o avarie pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacau, pe tronsonul nereabilitat, in zona localitații Valea Budului, Consiliul Local al Municipiului Bacau, intrunit in ședința extraordinara, a aprobat: DISTRIBUIREA APEI…

- In data de 12.09.2019, in jurul orei 12.30, s-a produs o avarie pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacau, pe tronsonul nereabilitat, in zona localitații Valea Budului. La aceasta ora echipele S.C. CRAB S.A. sunt la fața locului pentru evaluarea situației și remedierea avariei. Imediat ce vom avea…

- Pentru ca a scazut nivelul apei in lacul de la Valea Uzului, din cauza unor lucrari ce se efectueaza in aceasta perioadain acest loc de catre ABA Siret, Compania Regionala de Apa (CRAB) este nevoita sa ia masuri urgente astfel incat populatia Bacaului sa nu fie afectata. De aceea s-a pus in funcțiune…