Noi trenuri vor circula de la 1 aprilie pe ruta Bucureşti Nord – Feteşti şi retur CFR Calatori introduce, din 1 aprilie, noi trenuri Regio Expres, care vor circula pe ruta Bucuresti Nord – Fetesti si retur. „Pentru a raspunde nevoilor de trafic pe ruta Bucuresti Nord – Fetesti si retur si pentru a oferi totodata accesibilitate la transportul pe calea ferata unei categorii cat mai largi de calatori, CFR Calatori a planificat imbunatatirea ofertei de trenuri ce deservesc si Fundulea inca de la inceputul anului, iar demersurile pentru operationalizarea circulatiei de noi trenuri a fost aprobata din 15 martie. Astfel, din 1 aprilie 2021, noi trenuri Regio Expres (RE) vor circula… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

